Новости Украины: Семенченко арестовали, а Степанов предупредил о новом пике COVID-19

С сегодняшнего дня, 27 марта, "Укрзалізниця" запускает спецрейсы для "красных" карантинных зон. А в Минздраве заявили, что причиной для полной остановки транспорта в Украине может стать коллапс медицинской системы.

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