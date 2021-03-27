Новости Украины: Семенченко арестовали, а Степанов предупредил о новом пике COVID-19

Антонина Карташева Общество 08:02, 27.03.2021 Обновлено: 08:09, 27.03.2021

С сегодняшнего дня, 27 марта, "Укрзалізниця" запускает спецрейсы для "красных" карантинных зон. А в Минздраве заявили, что причиной для полной остановки транспорта в Украине может стать коллапс медицинской системы.

Об этих и других новостях дня – читайте в подборке новостей от OBOZREVATEL :

  • В Минздраве заявили, что если ситуация с коронавируса будет выходить из-под контроля, то в правительстве примут решение о остановку транспорта. В правительстве пока наблюдают за ситуацией с заболеваемостью в стране.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заболеваемость на коронавирус в Украине будет расти ближайшие две-три недели. Количество новых случаев COVID-19 за сутки может достичь 25 000.

  • "Укрзалізниця" с 27 марта запустила специальные рейсы для Закарпатской и Черновицкой областей, которые находятся в "красной" зоне из-за высоких показателей COVID-19.

  • Украина законтрактовала 14 млн доз вакцин и еще 8 млн должны поступить в рамках инициативы COVAX.

  • Печерский районный суд Киеве 26 марта избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко по делу о создании незаконного вооруженного формирования. Его отправили под стражу на два месяца без права на внесение залога.

  • Ряд стран ООН в совместном заявлении признали, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

  • В ОБСЕ зафиксировалы почти 500 случаев нарушения режима тишины на Донбассе. В документе подчеркивается, что большинство из них – 493 – выстрелы и очереди из стрелкового оружия в Донецкой области.

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