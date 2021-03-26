46 країн ООН визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі

Низка країн ООН у спільній заяві визнала, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.

Відповідний документ було опубліковано 26 березня на сайті Міністерства закордонних справ України. Заяву випустили напередодні сьомої річниці ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України". Останню схвалили 27 березня 2014 року більшістю у голосів.

"Цією резолюцією міжнародна спільнота підтвердила чітко й на весь голос свою повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", – указано в заяві від 26 березня 2021 року.

Держави-члени ООН зазначили, що, незважаючи на чіткі вимоги Генасамблеї, Російська Федерація не зупинила свою тимчасову окупацію Криму.

"Навпаки, вона продовжує зухвалі порушення і зловживання в галузі прав людини, а також нарощування військового потенціалу на півострові", – підкреслюється в документі.

Зазначено, що дії Росії викликали занепокоєння у всьому світі, суперечать міжнародному праву.

Спроби РФ узаконити спробу анексії Криму не є та не буде визнано, підкреслили підписанти.

Крім того, вони рішуче засудили продовження дестабілізації ситуації в Україні Росією, особливо дії РФ на Донбасі, які свідчать про її нехтування Мінськими домовленостями.

"Вкотре ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити окупацію нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і повністю виконати відповідні резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації в Криму. Ми вітаємо в принциповому плані ініціативу України про створення Міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль світової спільноти щодо Криму", – вказано в заяві.

Представництва яких країн при ООН підписали спільну заяву:

Австралії; Австрії; Албанії; Бельгії; Греції; Грузії; Данії; Естонської Республіки; Ірландії; Ісландії; Іспанії; Італії; Канади; Князівства Ліхтенштейн; Князівства Монако; Нідерландів; Коста Ріки; Латвійської Республіки; Литовської Республіки; Люксембургу; Нової Зеландії; Норвегії; Португалії; Республіки Болгарія; Республіки Кіпр; Республіки Мальта; Республіки Маршаллові острови; Республіки Молдова; Республіки Північна Македонія; Республіки Польща; Республіки Словенія; Республіки Хорватія; Румунії; Словаччини; Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії; США; Туреччини; України; Федеральних Штатів Мікронезії; Фінляндії; Франції; ФРН; Чехії; Чорногорії; Швеції; Японії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня очільниця Моніторингової місії ООН із прав людини Матильда Богнер заявила, що Росія, яка окупувала Крим, не виконала жодної рекомендації, щоб поліпшити ситуацію з правами людини на півострові.