Названо регіони-лідери за кількістю хворих на COVID-19 в Україні

Столиця України й іще чотири області потрапили до списку регіонів-лідерів за кількістю виявлених за добу випадків коронавірусу.

Йдеться про Миколаївщину, Львівщину, Одещину, Дніпропетровщину та Київ. За даними РНБО та Міністерства охорони здоров’я, на них випала майже половина із 4576 заражень, які було діагностовано за 2 січня.

Так, на COVID-19 захворіли 454 жителі Миколаївської області, 433 – Львівської, 426 – Одеської, 404 – Дніпропетровської, 370 – Києва. Загалом це 2087 нових пацієнтів.

Крім цього, на Дніпропетровщині та в Києві від наслідків зараження коронавірусом померли 22 і 21 особа відповідно. Жодної смерті минулої доби не зафіксували на Одещині. Іще шість летальних випадків трапилося на Львівщині й один – на Миколаївщині.

Водночас подолати хворобу змогли аж 793 мешканці Одеської області (це другий показник після Черкащини, де вилікувалася 1001 особа за добу). У Києві недугу здолав 181 пацієнт, у Львівській області – 150, Дніпропетровській – 106, а в Миколаївській – жоден.

Варто зауважити, що за добу 2 січня українські лабораторії провели тільки 14 576 тестувань на виявлення коронавірусу, порівняно з понад 58,5 тис. в переддень Нового року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська припустила, що локдаун із 8 січня в Україні може тимчасово знизити кількість хворих на COVID-19. Однак, за її словами, повністю він не зупинить пандемію.