На Запоріжжі російську мову позбавили статусу регіональної

У Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної. Таке рішення виніс Запорізький окружний адміністративний суд.

Як повідомив у Facebook уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, 24 березня 2021 рік суд виніс відповідне рішення.

"Судом ухвалено рішення про визнання протиправним і недійсним рішення облради від 16.08.2012 № 2 "Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені законом України "Про засади державної мовної політики", на території Запорізької області", – йдеться в повідомленні.

Кремінь додав, що рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано, тобто з 23 квітня 2021 року.

Нагадаємо, що 2012 року за надання російській мові статусу регіональної проголосувало 79 депутатів із 81.

Раніше Окружний адміністративний суд Запоріжжя визнав протиправним рішення міської ради, ухвалене ще в липні 2006 року, про надання російській мові в місті статусу регіональної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі скасували рішення міської ради про надання російській мові статусу регіональної.