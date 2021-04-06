На Запорожье русский язык лишили статуса регионального

В Запорожской области русский язык лишили статуса регионального. Такое решение вынес Запорожский окружной административный суд.

Как сообщил в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, 24 марта 2021 год суд вынес соответствующее решение.

"Судом принято решение о признании противоправным и недействительным решение облсовета от 16.08.2012 № 2 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренные законом Украины "Об основах государственной языковой политики", на территории Запорожской области", – говорится в сообщении.

Креминь добавил, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана, то есть с 23 апреля 2021 года.

Напомним, что в 2012 году за предоставление русскому языку статуса регионального проголосовало 79 депутатов из 81.

Ранее Окружной административный суд Запорожья признал противоправным решение городского совета, принятое еще в июле 2006 года, о предоставлении русскому языку в городе статуса регионального.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе отменили решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.