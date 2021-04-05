На трасі під Рівним голий чоловік бігав і кидався на авто. Відео
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На трасі під Рівним 4 квітня неадекватний чоловік голяка бігав по трасі і кидався на проїжджаючі мимо автомобілі.
Очевидці інциденту викликали поліцію, правоохоронці доставили чоловіка в лікарню, повідомляє "Сегодня" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Відомо, що чоловік приїхав до Рівного з Тернопільської області, щоб відпочити у друзів. Голим він опинивився на трасі, тому що вживав наркотики. При обстеженні медики виявили у нього глибокий поріз на нозі.
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