На трассе под Ривне голый мужчина бегал и бросался на авто. Видео
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На трассе под Ривне 4 апреля неадекватный мужчина голышом бегал по трассе и бросался на проезжающие мимо автомобили.
Очевидцы инцидента вызвали полицию, правоохранители доставили мужчину в больницу, сообщает "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Известно, что мужчина приехал в Ривне из Тернопольской области, чтобы отдохнуть у друзей. Голым он оказался на трассе, потому что употреблял наркотики. При обследовании медики обнаружили у него глубокий порез на ноге.
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