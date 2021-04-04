Бар в центре Днепра обвинили в сексизме из-за акции "покажи сис*ки". Фото

Бар Bronx Garage в центре Днепра обвинили в сексизме из-за акции "Покажи бармену сис*ки – получи коктейль бесплатно".

Девушкам предложили оголиться и таким образом "расплатиться" за коктейль. Такое объявление администрация заведения разместила при входе на улице, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Гендерную дискриминацию сотрудник бара объяснил тем, что бармен – мужчина. Он отметил, что сотрудниц женщин у них нет, а им вряд ли захотелось смотреть на мужскую грудь.

По его словам, где именно девушки должны продемонстрировать грудь – в туалете или на баре – значения не имеет. Главное, чтобы им было 18 лет, а "максимально на усмотрение бармена". Кроме того, желающие поучаствовать в акции получают определенный коктейль, выбрать напиток они не могут.

Акция была однодневной, но в заведении заявили, что "останавливаться не собираются". Бармен сказал, что впредь они будут устраивать "подобные вечериночки", но пока посмотрят, как посетители отреагируют на эту. Он отметил, что в акции были желающие поучаствовать.

Глава Gender Stream Ольга Полякова прокомментировала инцидент и назвала его проявлением сексизма.

"В рекламе это провоцирует сравнение женщины с вещью. А ее обесценивание приводит к тому, что насилие становится нормой в обществе, и на самом деле это влечет за собой очень серьезные последствия, обычно это насилие — домашнее или сексуальное. Здесь нет ничего развлекательного, есть только глупость людей, которые не думают о последствиях", – сказала женщина.

Полякова сообщила, что в Законе Украины "О рекламе" есть нормы, по которым авторов таких маркетинговых предложений могут оштрафовать.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в центре Днепра мужчины устроили погром в ресторане Dogs&Burgers на Екатеринославском бульваре. Они подрались, разбили стекла и испортили мебель в заведении.