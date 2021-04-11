Коронавирусом в Украине заболели еще 12 тысяч человек: статистика в областях

В Украине диагноз коронавирус подтвердили в 12 112 граждан за сутки, среди новых больных – 524 ребенка и 181 медработник. На утро 11 апреля общее количество заражений достигло 1 853 249.

Из них COVID-19 унес жизни 37 014 человек (+235), однако 1 410 860 украинцев вылечились (+5034). Новые данные сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил их и сайт СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской области – 1374, Днепропетровской – 1333, Донецкой – 839, Хмельницкой – 811 и Львовской – 720. В больницы попали 4694 новых пациентов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 697 случаев;

Винницкая область – 143 случая;

Волынская область – 292 случая;

Днепропетровская область – 1333 случая;

Донецкая область – 839 случаев;

Житомирская область – 434 случая;

Закарпатская – 138 случаев;

Запорожская область – 279 случаев;

Ивано-Франковская область – 110 случаев;

Киевская область – 659 случаев;

Кировоградская область – 207 случаев;

Луганская область – 72 случая;

Львовская область – 720 случаев;

Николаевская область – 416 случаев;

Одесская область – 623 случая;

Полтавская область – 297 случаев;

Ривненская область – 277 случаев;

Сумская область – 638 случаев;

Тернопольская область – 410 случаев;

Харьковская область – 1374 случая;

Херсонская область – 312 случаев;

Хмельницкая область – 811 случаев;

Черкасская область – 349 случаев;

Черновицкая область – 193 случая;

Черниговская область – 489 случаев.

В официальной статистике от Минздрава нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыму.

За прошедшие сутки было проведено 72 551 тестирование, в частности методом ПЦР – 34 461, методом ИФА – 8379, а также 29 711 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 8 656 885 ПЦР-тестирований.

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