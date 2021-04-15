На Буковині попрощалися із загиблим воїном ЗСУ, який боронив Україну з 19 років. Фото

У Глибоці Чернівецького району 15 квітня мешканці попрощалися із 24-річним воїном ЗСУ Ярославом Карлійчуком, який загинув на фронті.

Як повідомляє "Суспільне", люди вишикувалися живим коридором, аби віддати останню шану Герою. За словам тітки хлопця, вперше він вирушив на війну, коли йому було 19 років, і встиг побувати там тричі.

На Буковині віддали останню шану загиблому Ярославу Карлійчуку "Суспільне"

"Сім'я була категорично проти – не хотіли його відпускати. Втім через власні переконання він пішов на фронт", – сказала пані Наталя.

Нагадаємо, Ярослав Карлійчук із 10 гірсько-штурмової бригади загинув 13 квітня від снайперського поранення.

У нього залишилися дружина та маленький син. Похорон захисника відбудеться 16 квітня у рідному селі Черепківці на Буковині.

Буковинці вишикувалися живим коридором, проводжаючи загиблого воїна ЗСУ "Суспільне"

Нагадаємо, ветеранка АТО та блогерка Олена Білозерська розповідала, що Карлійчук до загибелі був важкопораненй на фронті, втім тоді йому вдалося вижити. Хлопець навіть став одним із героїв її книги, яку встиг прочитати. Жінка також розповіла, що через юний вік (на початку служби у 2016 році) юнак отримав кумедне псевдо – Малий.

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