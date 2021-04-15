На Буковине простились с погибшим воином ВСУ, который защищал Украину с 19 лет. Фото

В Глыбоке Черновицкого района 15 апреля жители простились с 24-летним воином ВСУ Ярославом Карлийчуком, который погиб на фронте.

Как сообщает "Суспільне", люди выстроились живым коридором, чтобы отдать последний долг памяти Герою. По словам тети парня, впервые он отправился на войну, когда ему было 19 лет, и успел побывать там трижды.

На Буковине отдали последний долг памяти погибшему Ярославу Карлийчуку "Суспільне"

"Семья была категорически против – не хотели его отпускать. Впрочем из-за собственных убеждений он ушел на фронт", – сказала пани Наталья.

Напомним, Ярослав Карлийчук из 10 горно-штурмовой бригады погиб 13 апреля от снайперского ранения.

У него остались жена и маленький сын. Похороны защитника состоятся 16 апреля в родном селе Черепковцы на Буковине.

Буковинцы выстроились живым коридором, провожая погибшего воина ВСУ "Суспільне"

Напомним, ветеран АТО и блогер Елена Белозерская рассказывала, что Карлийчук до гибели был тяжело ранен на фронте, впрочем тогда ему удалось выжить. Парень даже стал одним из героев ее книги, которую успел прочитать. Женщина также рассказала, что из-за юного возраста (в начале службы в 2016 году) юноша получил смешное псевдо – Малый.

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