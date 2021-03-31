Медикиня ЗСУ розповіла, як рятувала пораненого під Шумами воїна

Бойова медикиня 10 гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, 24-річна Світлана Земліна змогла врятувати пораненого під Шумами побратима просто під обстрілом. Крім того, вона миттєво мусила обирати, кому із двох вижилих бійців її допомога потрібна першому.

Спогадами дівчини про бій, під час якого загинуло четверо українських Героїв, поділилася пресслужба штабу ООС у Facebook.

Все почалося з того, що з окопу опорника медикиня побачила декілька нерухомих тіл, відстань до яких була приблизно 100 метрів. Аби дістатися до них, Земліній довелося повзти по багнюці. У процесі вона думала лише про одне – аби всі були живі.

Однак у першого воїна, до якого доповзла медикиня, пульсу і ознак життя не було. Огледівшись, дівчина зрозуміла, що загинули ще троє хлопців. Однак на полі бою лежало і двоє поранених.

Ними виявились двоє досвідчених саперів, котрі з групою прибули на розмінування території. Оцінивши обстановку, Світлана поповзла до того, у кого на руці, нозі й боці проступала кров від поранень, він був у свідомості.

Другий хлопець рухом показав, що допомоги не потребує. Тоді Світлана на поранені руку і ногу сапера наклала турнікети, щоб зупинити кровотечу. Допомагали їй у цьому сержанти, бо чоловік був набагато більшим, ніж дівчина. Після цього пораненого відтягнули в укриття. Весь цей час захисник був у свідомості й виконував команди медикині. При цьому ворожий вогонь ні на мить не припинявся.

"Щось там свистіло над головою, але я не звертала на те увагу – потрібно було рятувати поранених", − пригадує юна Героїня.

Ситуація ускладнювалася ще й тим, що місцевість була відкрита, відтак безпечно було лише за невеликим насипом, куди і затягнули пораненого сапера. Уже там Світлана наклала на місця його поранень тугі пов’язки та вколола знеболювальне. Інший поранений доповз туди сам.

Гірські піхотинці з опорного пункту вогнем у напрямку ворога прикрили групу, і за мить всі вже були в окопі. Там дівчина поправила турнікети та пов’язки, а хлопці понесли пораненого в напрямку спостережного пункту роти, куди вже прибув автомобіль для евакуації.

Як розповіли у штабі ООС, попри юний вік, Земліна є досвідченою бойовою медикинею. У лавах бриагади "Едельвейс" вона несе службу вже впродовж трьох років. Після закінчення Рівненського медичного коледжу дівчина стала єдиною зі своєї групи, хто пішов до військкомату.

"Приклад старшого брата Олександра, який чотири роки воював у складі Новоград-Волинської бригади, мабуть вплинув тоді на моє рішення", − зізналася вона.

Нагадаємо, керівництво 10-гірсько-штурмової бригади висунуло Земліну до нагородження орденом Богдана Хмельницького.

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