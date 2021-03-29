Україна почала прощатися із загиблими під Шумами воїнами ЗСУ. Фото та відео

В Україні 29 березня почалися дні прощання із воїнами Збройних сил України, які загинули під Шумами у Донецькій області.

Так, у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині вже провели в останню путь підполковника Сергія Коваля, повідомила пресслужба Кам'янець-Подільської міської ради. Віддати шану Герою прийшло безліч містян, друзів, близьких та побратимів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Громада в жалобі. В останню дорогу провели підполковника Сергія Коваля. Кам'янчанин загинув під час бойових дій у зоні ООС. Усе своє життя він присвятив Збройним силам України. Світла пам'ять!" – написали у некролозі.

За інформацією Укрінформу, церемонія прощання із 43-річним Ковалем відбулася у клубі військової частини А2641. Останній спочинок захисник знайшов на Алеї слави міського кладовища.

Коваль був командиром загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв Центру розмінування Сил підтримки ЗСУ, брав участь у миротворчих операціях. Без батька залишилися 4-річна донька та 17-річний син.

Тим часом у містечко Дубровиця на Рівненщині вдосвіта привезли тіло загиблого Максима Абрамовича. Як повідомили на сайті Дубровицької міськради, попрощатися з Героєм можна у нього вдома за адресою вулиця Молодіжна, 17. Похорон воїна відбудеться 30 березня о 12:00.

27-річний Максим Абрамович народився у Дубровиці, навчався у місцевій ЗОШ №2, був вихованцем школи "Бойового гопака". Згодом вступив до Харківського університету.

У лавах ЗСУ хлопець ніс службу з 2017-го по 2020 рік за контрактом, брав участь у бойових діях на сході України. У грудні 2020 року захисник знову повернувся до війська – у 10-ту гірсько-штурмову бригаду. У нього залишилась мати.

За даними "Суспільного", через загибель Героя на території Дубровицької громади 28-30 березня оголошені днями жалоби.

"Похорон відбудеться 30 березня з усіма військовими почестями. О 12-й почнеться у будинку, де він проживав, потім у Свято-Миколаївській церкві. У Дубровицькій громаді оголошено три дні жалоби: неділя, понеділок та вівторок", – сказав мер міста Богдан Микульський.

Також почалося прощання зі ще одним воїном 10-ї гірсько-штурмової бригади, Сергієм Барничем, на Івано-Франківщині.

Спершу шану йому віддав особовий склад частини, де він служив, яка дислокується у місто Коломия. Побратими чоловіка проводжали його труну на колінах.

Згодом, пише Kalush News, загиблого захисника відвезли у рідне село Боднарів Калуського району. Вшанувати подвиг воїна прийшли ветерани, представники влади та пересічні мешканці.

Від моргу Калуської ЦРЛ Героя повезли центральними вулицями Калуша до ПК "Мінерал", де всі охочі зможуть попрощатися з чоловіком.

Священнослужителі міста відправили за загиблим Героєм молебень. Парастас відбудеться 29 березня о 18:00 у ПК "Мінерал", а чин похорону – 30 березня о 12:00 (Калуш, вулиця Чорновола, 20).

Через загибель Героя у Калуській громаді жалобними оголосили дні з 28 по 30 березня, а у Коломийській – 30 березня. Адже троє із чотирьох загиблих під Шумами служили у частині Коломиї.

Сергій Барнич народився 11 січня 1974 року в Калуші. Після закінчення середньої школи №7 вступив до Калуського хіміко-технологічного технікуму, де отримав спеціальність техніка-електрика.

Із 1993-го по 2015 рік працював на підприємстві "Хлорвініл" (згодом "Карпатнафтохім"). Однак саме у 2015-му був призваний на військову службу за частковою мобілізацією у військову частину В4264, де сумлінно служив до 22 липня 2016 року.

Після нетривалої перерви на цивільне життя чоловік вирішив укласти контракт на військову службу в 109-й гірсько-штурмовий батальйон 10-ї Коломийською гірсько-штурмової бригади на посаду сапера (розмінування). У лавах підрозділу Барнич брав участь у бойових діях на Донбасі.

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