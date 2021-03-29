Україна почала прощатися із загиблими під Шумами воїнами ЗСУ. Фото та відео

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
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Похорони воїнів ЗСУ

В Україні 29 березня почалися дні прощання із воїнами Збройних сил України, які загинули під Шумами у Донецькій області.

Так, у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині вже провели в останню путь підполковника Сергія Коваля, повідомила пресслужба Кам'янець-Подільської міської ради. Віддати шану Герою прийшло безліч містян, друзів, близьких та побратимів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Громада в жалобі. В останню дорогу провели підполковника Сергія Коваля. Кам'янчанин загинув під час бойових дій у зоні ООС. Усе своє життя він присвятив Збройним силам України. Світла пам'ять!" – написали у некролозі.

За інформацією Укрінформу, церемонія прощання із 43-річним Ковалем відбулася у клубі військової частини А2641. Останній спочинок захисник знайшов на Алеї слави міського кладовища.

Коваль був командиром загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв Центру розмінування Сил підтримки ЗСУ, брав участь у миротворчих операціях. Без батька залишилися 4-річна донька та 17-річний син.

Прощання з Ковалем відбулося у клубі військової частини
Побратими прийшли віддати шану загиблому під Шумами Ковалю
У Кам'янці-Подільському попрощалися із підполковником Сергієм Ковалем

Тим часом у містечко Дубровиця на Рівненщині вдосвіта привезли тіло загиблого Максима Абрамовича. Як повідомили на сайті Дубровицької міськради, попрощатися з Героєм можна у нього вдома за адресою вулиця Молодіжна, 17. Похорон воїна відбудеться 30 березня о 12:00.

27-річний Максим Абрамович народився у Дубровиці, навчався у місцевій ЗОШ №2, був вихованцем школи "Бойового гопака". Згодом вступив до Харківського університету.

У лавах ЗСУ хлопець ніс службу з 2017-го по 2020 рік за контрактом, брав участь у бойових діях на сході України. У грудні 2020 року захисник знову повернувся до війська – у 10-ту гірсько-штурмову бригаду. У нього залишилась мати.

За даними "Суспільного", через загибель Героя на території Дубровицької громади 28-30 березня оголошені днями жалоби.

"Похорон відбудеться 30 березня з усіма військовими почестями. О 12-й почнеться у будинку, де він проживав, потім у Свято-Миколаївській церкві. У Дубровицькій громаді оголошено три дні жалоби: неділя, понеділок та вівторок", – сказав мер міста Богдан Микульський.

Також почалося прощання зі ще одним воїном 10-ї гірсько-штурмової бригади, Сергієм Барничем, на Івано-Франківщині.

Спершу шану йому віддав особовий склад частини, де він служив, яка дислокується у місто Коломия. Побратими чоловіка проводжали його труну на колінах.

Згодом, пише Kalush News, загиблого захисника відвезли у рідне село Боднарів Калуського району. Вшанувати подвиг воїна прийшли ветерани, представники влади та пересічні мешканці.

На Івано-Франківщину привезли тіло загиблого Сергія Барнича
Побратими проводжають в останню путь Сергія Барнича
Похорон Героя відбудеться 30 березня на Калущині

Від моргу Калуської ЦРЛ Героя повезли центральними вулицями Калуша до ПК "Мінерал", де всі охочі зможуть попрощатися з чоловіком.

Священнослужителі міста відправили за загиблим Героєм молебень. Парастас відбудеться 29 березня о 18:00 у ПК "Мінерал", а чин похорону – 30 березня о 12:00 (Калуш, вулиця Чорновола, 20).

Через загибель Героя у Калуській громаді жалобними оголосили дні з 28 по 30 березня, а у Коломийській – 30 березня. Адже троє із чотирьох загиблих під Шумами служили у частині Коломиї.

Сергій Барнич народився 11 січня 1974 року в Калуші. Після закінчення середньої школи №7 вступив до Калуського хіміко-технологічного технікуму, де отримав спеціальність техніка-електрика.

У 10-й гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ труну Героя проводжали на колінах
Посестри прощаються із загиблим Барничем
На Прикарпатті оголосили жалобу через загибель воїнів ЗСУ

Із 1993-го по 2015 рік працював на підприємстві "Хлорвініл" (згодом "Карпатнафтохім"). Однак саме у 2015-му був призваний на військову службу за частковою мобілізацією у військову частину В4264, де сумлінно служив до 22 липня 2016 року.

Після нетривалої перерви на цивільне життя чоловік вирішив укласти контракт на військову службу в 109-й гірсько-штурмовий батальйон 10-ї Коломийською гірсько-штурмової бригади на посаду сапера (розмінування). У лавах підрозділу Барнич брав участь у бойових діях на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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