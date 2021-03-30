Під Шумами 24-річна медичка врятувала пораненого українського воїна, витягнувши з-під обстрілу. Фото героїні
Під час трагічного обстрілу під Шумами 20 березня 24-річна лікарка-реаніматологиня Світлана витягнула пораненого українського захисника з поля бою під прицільним кулеметним вогнем.
Керівництво бригади висунуло дівчину до нагородження орденом Богдана Хмельницького. Про її історію розповів журналіст Ігор Левенок на сторінці у Facebook.
Він описав розмову з дівчиною про її вчинок (далі цитуємо):
– То ви його врятували?
– Та ні, я думала тільки, як би усе швидше зробити. Накласти турнікет і відтягнути його у безпечну зону...
– Але ж у вас стріляв ворожий кулеметник!
– Так, мабуть... Я про це вже не думала.
– А якби ви не встигли накласти той турнікет?
– Я не знаю, що б було...
– Скільки ви важите?
– 48 кілограмів...
– А він?
– А він – більше...
– То ви його врятували, людина ж вижила!!!
– Та ні, я просто зробила усе, що змогла...
Журналіст захопився вчинком українки. Він зазначив, що Світлана могла б спокійно працювати в лікарні, але разом з українськими воїнами "місить грязь у вологих окопах під Горлівкою".
"Думаєте, таке тільки в кіно показують? Як санітарка або медсестра тягне бійця з поля бою? Ні, таке буває насправді, в центрі Європи, де війна триває вже восьмий рік! І вона це зробила! І врятувала людське життя, ризикуючи власним!" – написав Левенок.
Як писав OBOZREVATEL:
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