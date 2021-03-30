Під Шумами 24-річна медичка врятувала пораненого українського воїна, витягнувши з-під обстрілу. Фото героїні

Під час трагічного обстрілу під Шумами 20 березня 24-річна лікарка-реаніматологиня Світлана витягнула пораненого українського захисника з поля бою під прицільним кулеметним вогнем.

Керівництво бригади висунуло дівчину до нагородження орденом Богдана Хмельницького. Про її історію розповів журналіст Ігор Левенок на сторінці у Facebook.

Він описав розмову з дівчиною про її вчинок (далі цитуємо):

– То ви його врятували?

– Та ні, я думала тільки, як би усе швидше зробити. Накласти турнікет і відтягнути його у безпечну зону...

– Але ж у вас стріляв ворожий кулеметник!

– Так, мабуть... Я про це вже не думала.

– А якби ви не встигли накласти той турнікет?

– Я не знаю, що б було...

– Скільки ви важите?

– 48 кілограмів...

– А він?

– А він – більше...

– То ви його врятували, людина ж вижила!!!

– Та ні, я просто зробила усе, що змогла...

Журналіст захопився вчинком українки. Він зазначив, що Світлана могла б спокійно працювати в лікарні, але разом з українськими воїнами "місить грязь у вологих окопах під Горлівкою".

"Думаєте, таке тільки в кіно показують? Як санітарка або медсестра тягне бійця з поля бою? Ні, таке буває насправді, в центрі Європи, де війна триває вже восьмий рік! І вона це зробила! І врятувала людське життя, ризикуючи власним!" – написав Левенок.

Як писав OBOZREVATEL:

26 березня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил російські терористи влаштували мінометний обстріл у районі селища Шуми. Як наслідок, загинуло четверо захисників України, ще двоє отримали поранення.

Після цього відбулася екстрена нарада української делегації в ТКГ, за підсумками якої вона закликала ОБСЄ провести засідання підгрупи з безпеки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство воїнів ЗСУ на Донбасі. Він відправив туди начальника Генштабу ЗСУ та пообіцяв розмову з Путіним.