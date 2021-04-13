Львовщина и Киев лидируют: появились свежие данные по вакцинации от COVID-19 в Украине

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Вакцинация в Украине

За сутки 12 апреля в Украине сделали еще 10 135 прививок от коронавируса. При этом ни одного жителя не вакцинировали в Черкасской области.

В целом же с начала кампании прививку получил 388 401 украинец (пятеро из них обе дозы). Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, больше всего вакцинировали на Львовщине и Киевщине – по 1,5 тысячи человек, а также на Днепропетровщине, Запорожье и Житомирщине. Меньше всего – в Винницкой и Черновицкой областях.

Данные по новым случаям COVID-19 и вакцинации в Украине за сутки

Количество прививок за минувшие сутки:

  • г. Киев – 1500 прививок;

  • Винницкая область – 70 прививок;

  • Волынская область – 170 прививок;

  • Днепропетровская область – 850 прививок;

  • Донецкая область – 480 прививок;

  • Житомирская область – 510 прививок;

  • Закарпатская – 190 прививок;

  • Запорожская область – 520 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 435 прививок;

  • Киевская область – 290 прививок;

  • Кировоградская область – 210 прививок;

  • Луганская область – 260 прививок;

  • Львовская область – 1510 прививок;

  • Николаевская область – 350 прививок;

  • Одесская область – 430 прививок;

  • Полтавская область – 320 прививок;

  • Ривненская область – 440 прививок;

  • Сумская область – 250 прививок;

  • Тернопольская область – 360 прививок;

  • Харьковская область – 200 прививок;

  • Херсонская область – 210 прививок;

  • Хмельницкая область – 220 прививок;

  • Черкасская область – 0 прививок;

  • Черновицкая область – 260 прививок;

  • Черниговская область – 100 прививок.

В этой статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Прививки же проводились 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами.

По состоянию на 12 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев на вакцинацию против коронавируса могут отправить работодатели. В Минздраве назвали, кого именно и какой для этого есть алгоритм.

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