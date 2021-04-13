Львовщина и Киев лидируют: появились свежие данные по вакцинации от COVID-19 в Украине
За сутки 12 апреля в Украине сделали еще 10 135 прививок от коронавируса. При этом ни одного жителя не вакцинировали в Черкасской области.
В целом же с начала кампании прививку получил 388 401 украинец (пятеро из них обе дозы). Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, больше всего вакцинировали на Львовщине и Киевщине – по 1,5 тысячи человек, а также на Днепропетровщине, Запорожье и Житомирщине. Меньше всего – в Винницкой и Черновицкой областях.
Количество прививок за минувшие сутки:
г. Киев – 1500 прививок;
Винницкая область – 70 прививок;
Волынская область – 170 прививок;
Днепропетровская область – 850 прививок;
Донецкая область – 480 прививок;
Житомирская область – 510 прививок;
Закарпатская – 190 прививок;
Запорожская область – 520 прививок;
Ивано-Франковская область – 435 прививок;
Киевская область – 290 прививок;
Кировоградская область – 210 прививок;
Луганская область – 260 прививок;
Львовская область – 1510 прививок;
Николаевская область – 350 прививок;
Одесская область – 430 прививок;
Полтавская область – 320 прививок;
Ривненская область – 440 прививок;
Сумская область – 250 прививок;
Тернопольская область – 360 прививок;
Харьковская область – 200 прививок;
Херсонская область – 210 прививок;
Хмельницкая область – 220 прививок;
Черкасская область – 0 прививок;
Черновицкая область – 260 прививок;
Черниговская область – 100 прививок.
В этой статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Прививки же проводились 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами.
По состоянию на 12 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев на вакцинацию против коронавируса могут отправить работодатели. В Минздраве назвали, кого именно и какой для этого есть алгоритм.