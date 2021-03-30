Львів продовжив локдаун через спалах COVID-19

Вікторія Довгань Суспільство 13:20, 30.03.2021 Оновлено: 13:20, 30.03.2021

Через спалах коронавірусу, який не стихає, міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити локдаун у Львові до 12 квітня.

Про таке рішення написав на своїй сторінці у Facebook мер Андрій Садовий. Він наголосив, що суворі обмежувальні заходи необхідні через різке збільшення хворих та госпіталізацій.

Зокрема, передбачено такі протиепідемічні заходи:

  • транспорт переходить в режим спецперевезень, безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;

  • усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;

  • школи продовжують навчання у дистанційному режимі;

  • магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;

  • непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути закриті;

  • відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;

  • заборонено проведення усіх масових заходів;

  • усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.

Також Садовий зазначив, що за окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупинила роботу:

  • "Епіцентру" на вулиці Б. Хмельницького, 188;

  • "Єви" на проспекті Чорновола, 1;

  • "МакДональдзу" на проспекті Шевченка, 7;

  • "Братиськів" на вулиці Січових Стрільців, 3;

  • "Гребучого Ябка" на вулиці Староєврейській, 20;

  • "Йокі" на вулиці Гнатюка, 12а;

  • "Малевича" на проспекті Чорновола, 2.

"Закликаємо усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо", – закликав мер Львова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з рішенням міської комісії з надзвичайних ситуацій, Львів потрапив у "червону" карантинну зону 25 березня.

Що стосується рекомендацій МОЗ, то у них "червоний" рівень епідемічної небезпеки порадили поширити на Київ і 10 областей – Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Чернівецьку і Чернігівську.

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