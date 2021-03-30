Львов продлил локдаун из-за вспышки COVID-19
Из-за вспышки коронавируса, которая не утихает, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продолжить локдаун во Львове до 12 апреля.
О таком решении написал на своей странице в Facebook мэр Андрей Садовый. Он отметил, что строгие ограничительные меры необходимы из-за резкого увеличения больных и госпитализаций.
В частности, предусмотрены следующие противоэпидемические мероприятия:
транспорт переходит в режим спецперевозок, бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;
все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
запрещено проведение всех массовых мероприятий;
все заведения общепита работают только на вынос и адресную доставку.
Также Садовый отметил, что по отдельному представлению полиции за нарушения карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила работу:
"Эпицентра" на улице Б. Хмельницкого, 188;
"Евы" на проспекте Черновола, 1;
"МакДональдза" на проспекте Шевченко, 7
"Братиськів" на улице Сечевых Стрельцов, 3;
"Гребучего Ябка" на улице Староеврейской, 20;
"Йоки" на улице Гнатюка, 12а;
"Малевича" на проспекте Черновола, 2.
"Призываем всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно", – призвал мэр Львова.
Как сообщал OBOZREVATEL, согласно решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, Львов попал в "красную" карантинную зону 25 марта.
Что касается рекомендаций Минздрава, то в них "красный" уровень эпидемической опасности посоветовали распространить на Киев и 10 областей – Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черновицкую и Черниговскую.