Степанов відповів на головні питання про локдаун в Україні

Локдаун, або "карантин зимових канікул" (8-24 січня) ввели саме в цей період і на 16 днів, оскільки так він співпаде із завершенням інкубаційного періоду COVID-19 у людей, що заразилися протягом новорічних свят.

Про це на своїй сторінці в Facebook 8 січня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він також уточнив, які заклади зможуть працювати під час жорстких обмежень (щоб подивитися інфографіку, доскрольте сторінку до кінця).

Міністр пояснив, у чому доцільність посилення карантину, якщо кількість випадків коронавірусу останнім часом знижувалася.

За словами Степанова, прогнози епідеміологів говорять про поступове зростання статистики COVID-19 протягом січня-лютого. Паралельно з цим очікується сезонне підвищення рівня захворюваності на грип.

"Тому посилений карантин – це, зокрема, спосіб запобігти перевантаженню медичної системи", – зазначив міністр.

Він додав, що зараз ⅓ усіх госпіталізованих з діагнозом COVID-19 – це пацієнти у важкому стані.

Глава МОЗ пояснив це тим, що люди під час святкових відпусток стали рідше звертатися до лікарів у разі виникнення перших симптомів хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вже в перший день жорсткого карантину – 8 січня – помітили порушення правил локдауну в місцях новорічних розваг на ВДНГ, Софійській площі та навіть під Офісом президента.

Репортаж про те, як ринки й магазини Києва дотримувалися жорсткого карантину, можна подивитися за посиланням.