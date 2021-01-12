Кулеба виступив проти використання вакцини РФ навіть за умови її ефективності

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що виступав би проти ввезення в Україну російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" навіть за умови її доведеної ефективності.

Пропагандистські можливості цього препарату набагато перевищують його медичні якості, заявив він в ефірі "Сніданок 1+1". Сам факт розмов про російську вакцину в українському суспільстві – ознака нав’язаної нам гібридної дискусії, вважає урядовець (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я можу чітко сказати, що пропагандистські можливості "Супутника" набагато перевищують його реальні можливості... Остаточних результатів дослідження щодо препарату немає. Але є фактор набагато важливіший з позиції інтересів Росії, ніж медичний. Це фактор пропагандистський. Нам нав’язують історію, що "ось, вас всі кинули, а ми, як завжди, братній народ, стоїмо тут поруч..." – сказав він.

Кулеба підкреслив, що як член уряду виступав би проти ввезення в Україну російського препарату навіть за умови його ефективності.

"Тому що Росія не дбає про здоров’я українців, вона дбає про нав’язування пропагандистських штампів та ідеології шляхом постачання своєї вакцини", – наголосив він.

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