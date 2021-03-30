Голубовська заявила, що локдаун необхідний навіть за успішної вакцинації
Для ефективної боротьби з пандемією COVID-19 дуже важливе введення жорсткого локдауну, навіть коли проводиться масова вакцинація проти коронавірусу.
Про це в понеділок, 29 березня, заявила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська в ефірі телеканалу "Україна 24". Програма з її участю була опублікована на сторінці медіа в YouTube.
Лікарка-інфекціоністка сказала, що зараз медики думають тільки про те, як врятувати якомога більшу кількість пацієнтів. Сьогоднішню ситуацію з коронавірусом вона назвала дуже складною.
"Це вже можна оцінити як колапс", – сказала експертка. Водночас вона підкреслила, що така ситуація спостерігалася в різних країнах світу, наприклад у США, в різні періоди епідемії.
Що стосується жорсткого карантину, то лікарка теж навела в приклад світовий досвід боротьби з COVID-19.
"Нетаньяху [Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю] привіз вакцину і посадив усіх на найжорстокіший локдаун. І це дуже правильно. Тому що люди теж обурювалися: а ми ж вакциновані, а навіщо нас ще закривати. Саме тому і треба!" – сказала Голубовська.
"Тому що вакцинуються люди, які знаходяться в інкубаційному періоді й сама вакцина може спровокувати інфекційні процеси. Людей роз'єднують, щоб у них ймовірність отримати збудник зменшилася" , – пояснила вона.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
За словами Голубовської, ніколи ще в країні не помирала така кількість людей за короткий проміжок часу.
Також вона розповіла про найпоширеніші ускладнення коронавірусу. Деякі симптоми хвороби залишаються через місяць або навіть два після гострої фази інфекції.
Голубовська заявила, що українці почали самостійно лікуватися від інфекції препаратом для худоби. Вона пояснила, чим він може бути небезпечний.