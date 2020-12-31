До України повернулися звільнені із сирійського табору українки з дітьми

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
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В Україну повернулися біженці із сирійського табору

В Україну прилетіли дев'ять українських громадян, яких звільнили із сирійського табору Родж.

Пряму трансляцію з аеропорту "Бориспіль" вело "Суспільне". Літак із двома жінками з Кременчука та АР Крим, а також їхніми сімома дітьми приземлився приблизно о 22:40.

Українки прилетіли рейсом з Іраку, куди їх доправили із Сирії.

Звільненням українок займалися представники СБУ, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки та Міністерства закордонних справ. Залучалися також партнерські спецслужби з США і Іраку.

Літак приземлився в "Борисполі"
Літак прилетів з Іраку
До України повернулися звільнені із сирійського табору українки з дітьми
В аеропорту біженців зустрічали журналісти
Двох жінок та їхніх сімох дітей звільнили з табору в Сирії
Жінки обмоталися українськими прапорами

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні повідомили про успішне завершення унікальної евакуаційної спецоперації – дев'ять громадян звільнили із сирійського табору Родж.

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