До України повернулися звільнені із сирійського табору українки з дітьми

В Україну прилетіли дев'ять українських громадян, яких звільнили із сирійського табору Родж.

Пряму трансляцію з аеропорту "Бориспіль" вело "Суспільне". Літак із двома жінками з Кременчука та АР Крим, а також їхніми сімома дітьми приземлився приблизно о 22:40.

Українки прилетіли рейсом з Іраку, куди їх доправили із Сирії.

Звільненням українок займалися представники СБУ, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки та Міністерства закордонних справ. Залучалися також партнерські спецслужби з США і Іраку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні повідомили про успішне завершення унікальної евакуаційної спецоперації – дев'ять громадян звільнили із сирійського табору Родж.