В Украину вернулись освобожденные из сирийского лагеря украинки с детьми

В Украину прилетели девять украинских граждан, которых освободили из сирийского лагеря Родж.

Прямую трансляцию из аэропорта "Борисполь" вело "Суспільне". Самолет с двумя женщинами из Кременчуга и АР Крым, а также их семерыми детьми приземлился около 22:40.

Украинки прилетели рейсом из Ирака, куда их доставили из Сирии.

Освобождением украинок занимались представители СБУ, Главного управления разведки Министерства обороны, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел. Привлекались также партнерские спецслужбы из США и Ирака.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сообщили об успешном завершении уникальной эвакуационной спецоперации – девять граждан освободили из сирийского лагеря Родж.