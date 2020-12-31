В Украину вернулись освобожденные из сирийского лагеря украинки с детьми

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
5,4 т.
В Украину вернулись беженцы из сирийского лагеря

В Украину прилетели девять украинских граждан, которых освободили из сирийского лагеря Родж.

Прямую трансляцию из аэропорта "Борисполь" вело "Суспільне". Самолет с двумя женщинами из Кременчуга и АР Крым, а также их семерыми детьми приземлился около 22:40.

Украинки прилетели рейсом из Ирака, куда их доставили из Сирии.

Освобождением украинок занимались представители СБУ, Главного управления разведки Министерства обороны, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел. Привлекались также партнерские спецслужбы из США и Ирака.

Самолет приземлился в "Борисполе"
Самолет прилетел из Ирака
В Украину вернулись освобожденные из сирийского лагеря украинки с детьми
В аэропорту беженцев встречали журналисты
Двух женщин и их семерых детей освободили из лагеря в Сирии
Женщины обмотались украинскими флагами

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сообщили об успешном завершении уникальной эвакуационной спецоперации – девять граждан освободили из сирийского лагеря Родж.

УкраинаКиевбеженцыаэропорт Борисполь