COVID-19 може викликати довгостроковий синдром, що викликає запаморочення, – вчені

Вчені підозрюють, що одним із довгострокових наслідків COVID-19 може бути рідкісне серцеве захворювання, відоме як постуральна ортостатична тахікардія, що викликає запаморочення і втрату свідомості.

До такого висновку прийшли експерти з Лундського університету (Швеція), передає Daily Mail. Вони обстежили близько 250 пацієнтів зі Стокгольма, у яких через кілька місяців після зараження розвинувся цей синдром.

Зазначається, що цей стан найчастіше викликає запаморочення під час вставання, а також серцебиття, головний біль, втому, помутніння зору.

Причини цього стану часто не встановлюються, але вони можуть бути спровоковані вірусним захворюванням, тяжкою інфекцією або травмою. На думку вчених, у цей перелік також варто додати коронавірус.

Провідна авторка дослідження Мадлен Йоханссон зазначила, що, хоча довгостроковий прогноз ще невідомий, деякі їхні пацієнти (близько 25-50%) самостійно видужували через 6-9 місяців. Утім, частина тих, хто перехворів COVID-19, страждала від зазначених симптомів більш тривалий час.

За словами лікарів, ліків від постуральної ортостатичної тахікардії (ПОСТ) не існує, хоча є препарати, що діють на окремі симптоми.

"Оскільки кількість повідомлень про пацієнтів із COVID-19, які страждають від довготривалих симптомів, які пов'язані з їх початковим діагнозом, продовжує рости, важливо підвищувати поінформованість про ПОСТ як про можливе довгострокове ускладнення", – підкреслила Йоханссон.

Водночас дослідники вказали на те, що не слід виключати інших можливих причин цього стану (зневоднення, інші інфекції, стрес, анемія).

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