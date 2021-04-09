ЗМІ показали квартири і дачу Святослава Вакарчука в Києві. Відео

Український співак, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук та його дружина Ляля Фонарьова володіють трьома квартирами в центрі Києва і ділянкою із садовим будинком на лівому березі столиці.

Про це повідомляє видання "Страна". За словами інсайдерів, половина майна оформлена на кохану музиканта (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

Так, одна з квартир, що належить самому Вакарчуку, розміщена у висотці на вулиці Антоновича, неподалік ДК "Україна". Апартаменти площею близько 90 кв. м співак купив 2003 року, як тільки хмарочос був зданий в експлуатацію. Зробив там перепланування і масштабний ремонт, а в інтерв'ю хвалився, що з його вікон відкривається шикарний вид на центр Києва.

Ще одні столичні апартаменти музиканта і колишнього депутата розташовані на вулиці Московській у Печерському районі. Там у Святослава дворівнева квартира, в якій він затіяв грандіозні будівельні роботи. Відомості про це є в Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

Що стосується третьої квартири і дачі – за документами вони належать дружині Вакарчука Лялі. Як зазначають інсайдери, ділянка із садовим будинком примикає до спального району Осокорки. Його Фонарьова придбала 2014 року за 1 164 000 гривен, що на той момент за курсом прирівнювалося до майже $100 000.

"Ділянка Лялі Фонарьової 6 соток, а площа особняка – 121 квадратний метр. Це недобудова на три поверхи... Тут немає пафосних приватних володінь і садиб. Навколо – бюджетні будівлі, дуже схожі на дачі пересічних киян", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в ЗМІ показали, як виглядає заміський будинок під Києвом 73-річної української співачки Софії Ротару.

Також у мережі показали, як виглядає двоповерховий маєток української ведучої Каті Осадчої та її чоловіка Юрія Горбунова. Елітний будинок зірок розташований у селищі Козин, недалеко від Конча-Заспи під Києвом.