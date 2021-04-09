Як виглядала Мадонна 40 років тому і зараз. Фото

Всесвітньо відома зірка Мадонна на сцені вже майже 40 років. Вона продала найбільшу кількість пісень серед усіх жінок-виконавиць і заслужено носить звання "Королеви поп-музики"

OBOZREVATEL зібрав фото Мадонни в юності і зараз. Ніхто з знаменитостей не може похвалитися такою кількістю перевтілень.

Мадонна розпочала музичну кар'єру в 1982 році, будучи барабанщицею у рок-гурті.

Мадонна пише дитячі книги, які відомі у всьому світі.

Пробившись на велику сцену, вона зробила все, щоб залишитися у топі. Мадонна впевнена, що гроші повинні зароблятися важкою працею.

У 1998-му Мадонна була включена в "Книгу рекордів Гіннеса" як власниця найдовшої безперервної серії синглів. Також зірку назвали найбільш високооплачуваною співачкою всіх часів.

Мадонна входить до сотні найбільших колекціонерів мистецтва в США.

Мадонна часто шокувала шанувальників занадто екстравагантним стилем одягу. Змінюючи вбрання, вона з'являлася в образі Діви Марії і розп'ятою на хресті.

Лише після народження дочки зірка змінила стиль на більш спокійний і стриманий.

Співачка взяла під опіку двох малавійських близнюків. Власні двоє дітей Мадонни вже дорослі.

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