Как выглядела Мадонна 40 лет назад и сейчас. Фото
Всемирно известная звезда Мадонна на сцене почти 40 лет. Она продала наибольшее количество песен среди всех женщин-исполнительниц и заслуженно носит звание "Королева поп-музыки"
OBOZREVATEL собрал фото Мадонны в юности и сейчас. Никто из знаменитостей не может похвастаться таким количеством перевоплощений.
Мадонна начала музыкальную карьеру в 1982 году, будучи барабанщицей в рок-группе.
Мадонна пишет детские книги, которые известны во всем мире.
Пробившись на большую сцену, она сделала все, чтобы остаться в топе. Мадонна уверена, что деньги должны зарабатываться тяжелым трудом.
В 1998-м Мадонна была включена в "Книгу рекордов Гиннеса", как обладательница самой длинной непрерывной серии синглов. Также звезду назвали самой высокооплачиваемой певицей всех времен.
Мадонна входит в сотню крупнейших коллекционеров искусства в США.
Мадонна часто шокировала поклонников слишком экстравагантным стилем одежды. Меняя наряды, она появлялась в образе Девы Марии и распятой на кресте.
Только после рождения дочери звезда изменила стиль на более спокойный и сдержанный.
Певица взяла под опеку двух малавийских близнецов. Собственные двое детей Мадонны уже взрослые.
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