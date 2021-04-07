Як виглядали Шварценеггер і Сталлоне 50 років тому і зараз. Фото
Термінатор, Джон Рембо, Конан Варвар, Роккі – найбрутальніші герої бойовиків були втілені на екранах легендарними акторами Арнольдом Шварценеггером і Сильвестром Сталлоне. Всі чоловіки хотіли бути на них схожі, а жінки захоплювалися їхньою формою у молодості.
OBOZREVATEL зібрав добірку фото мачо з юності й до сьогодні.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер народився в Австрії у 1947 році. Лише в 21 рік Арні здійснив свою мрію і переїхав до Лос-Анджелесу.
Шварценеггер утік з австрійської армії, щоб виграти титул "Містер Австрія". Арнольд переміг на конкурсі "Містер Всесвіт" і став наймолодшим володарем цього титулу. Також сім разів виборював нагороду "Містер Олімпія".
У 1970 році Шварценеггер уперше з'явився на екрані у фільмі "Геркулес у Нью-Йорку".
Першим успіхом Шварценеггера стали картини "Конан-варвар", "Конан-руйнівник" і фантастичний бойовик "Термінатор", після нього Арні став справжньою зіркою. Образ супергероя Шварценеггер утілював майже в усіх наступних фільмах.
Арнольд Шварценеггер із 2003 року пішов у політику і двічі був обраний на посаду губернатора Каліфорнії. Зараз нерухомість Шварценеггера оцінюється в 100 мільйонів доларів. Незважаючи на свій поважний вік – 73 роки, він продовжує дивувати фоловерів своєю активною життєдіяльністю в соцмережах.
Сильвестр Сталлоне
У дитинстві над Сильвестром часто насміхалися однолітки, тому він був дуже агресивним підлітком. Хлопець змінив 10 шкіл, доки його не відправили в спеціалізований навчальний заклад для проблемних дітей.
У 1976 році фільм "Роккі" за участю Сталлоне став найкасовішим у США, в прокаті було зібрано близько 225 мільйонів доларів, а Сильвестр з актора другого плану перетворився на зірку світового кінематографа. Адже він сам написав сценарій кінокартини.
За свою акторську кар'єру Сталлоне знявся більш ніж у 50 фільмах, до створення яких він також доклав руку як сценарист, режисер і продюсер.
Сталлоне хоч і не боксер, але його офіційно завели в Міжнародний зал боксерської слави за неймовірний вклад у популяризацію цього виду спорту в кіно.
Незважаючи на солідний вік Сильвестра – 74 роки, він не відстає від життя і веде власний Instagram.
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