Як виглядає машина Полякової за 3 млн грн зсередини. Фото та відео

Українська співачка Оля Полякова в повсякденному житті віддає перевагу комфорту і тому замість елітних машин обирає "офіс на колесах" – бус марки Chevrolet, вартість якого становить три мільйони гривень.

У такому транспорті є все необхідне, щоб відпочивати в дорозі або вирішувати нагальні справи. Про це йдеться у програмі "Викриття" на телеканалі Kyiv Live (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Так, у салоні буса Полякової замість сидіння – шкіряні крісла, які трансформуються у двоспальне ліжко. Внутрішнє оздоблення зроблене з дерева, а на вікнах – штори.

Крім того, в машині є перегородка між пасажиром і водієм, а на стелі – панорамний люк. Зазначається, що сама Полякова називає свій транспорт "звєздовозом".

Коротко про знаменитість:

Оля Полякова – українська співачка, телеведуча й акторка. Перший альбом під назвою "Приходь до мене" був анонсований у квітні 2000 року в межах презентації проєкту "Продюсування українських виконавців".

Через вісім років вийшов максісингл "Суперблондинка", який ознаменував появу нового образу Олі Полякової – Суперблондинки – і однойменної шоу-програми.

Нагадаємо, в мережі показали, який вигляд мають автомобілі українських знаменитостей і яка їхня вартість. Так, Наталія Могилевська, Ірина Білик, Настя Каменських і Тіна Кароль роз'їжджають на елітних машинах.

Раніше OBOZREVATEL вирішив дізнатися, в яких квартирах у столиці живуть наші знаменитості. Ксенія Мішина, Оля Полякова, Володимир Остапчук та інші українські зірки похвалилися своїми розкішними апартаментами в центрі Києва.