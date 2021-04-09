Як дівчат заманюють в ескорт: блогер поділилася особистим досвідом

Модель і блогер Борбала поділилася особистим досвідом і розповіла, як молоденьких дівчат заманюють ескорт. Чоловіки називаються фотографами і запрошують їх на фотосесії, щоб потім зробити пропозицію еротичного характеру.

Про це Борбала розповіла в ексклюзивному інтерв'ю виданню The Sun. Вона заявила, що часто отримує від чоловіків повідомлення непристойного змісту, в яких їй пропонують заплатити за секс тисячі фунтів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Всього кілька місяців тому мені написала людина, яка представилася фотографом. Він сказав, що хоче провести зі мною зйомку. Однак, коли я попросила свого агента перевірити цю інформацію, фотограф відразу ж зник", – пояснила модель.

За її словами, якщо дівчина все ж таки зважиться на фотосесію, то там її може очікувати що завгодно: від накачування наркотиками до речей куди більш страшних.

"Навіть якби я була самотня, мене б не зацікавила подібна пропозиція – це проституція. Останнім часом соціальні мережі нагадують додатки для знайомств", – додала Борбала.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що ескортниця Еріка, яка зараз працює в Дубаї, розповіла, що через пандемію коронавіру європейські країни закриті, тому молоденькі дівчата відправляються "на заробітки" в ОАЕ. У зв'язку з цим, конкуренція зросла в рази.