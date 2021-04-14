Українка – про голу фотосесію в Дубаї: це була не зйомка, а кілька кадрів на пам'ять

Українка Юлія, яка раніше була заарештована поліцією за голу фотосесію в Дубаї, заявила, що метою поїздки моделей в ОАЕ була зовсім не зйомка в стилі ню. Дівчата вирушили компанією в країну, щоб погуляти й відпочити.

Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню Mash. Юлія спростувала чутки про те, що пікантні кадри були зроблені для журналу. За словами українки, дівчата просто "в такому форматі захотіли зробити кілька кадрів на пам'ять".

Учасниця голої фотосесії в Дубаї Юлія Instagram ulianajuliana_

Учасниці скандальної зйомки в Дубаї mirror.co.uk

Моделі, яких заарештували в Дубаї за голу зйомку

Юлія також розповіла про наслідки скандальної фотосесії. Вона зазначила, що моделям заборонили в'їзд до країн Перської затоки на п'ять років. Інші подробиці кримінальної справи їй не відомі.

Учасниця голої фотосесії в Дубаї Юлія Instagram ulianajuliana_

Крім того, вона відповіла на питання про те, що стало із затриманими – організатором фотосесії, киянином Віталієм Гречиним, а також айтішником із Росії Олексієм Концовим, якого підозрюють у причетності до зйомки.

"Справа ще йде, і я боюся нашкодити людям. Коли ми їхали, вони були там. Зараз не знаю, нам нічого не говорять. Знаю тільки, що фотограф із Росії, і звали його Олександр, але прізвища не знаю", – підсумувала вона.

Віталій Гречин в оточенні моделей

Підозрюваний фотограф Олексій Концов involta.ru

Раніше одна з учасниць скандальної фотосесії в Дубаї, 23-річна українка Ірина Сотуленко, заявляла, що моделей змусили позувати голими на балконі висотки. В іншому випадку їм погрожували не заплатити за роботу.

До речі, Ірина та деякі інші моделі все ще перебувають під вартою в ОАЕ. Очікувалося, що 13 квітня вони разом з іншими дівчатами будуть депортовані назад в Україну, але поки від них немає ніяких звісток.

Організатор голої фотосесії в Дубаї Віталій Гречин Facebook Віталія Гречина

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