Учасниця "голої" фотосесії в Дубаї пояснила різкі висловлювання на адресу поліції
Українка, яка раніше була заарештована поліцією за голу фотосесію в Еміратах, пояснила підписникам свої різкі висловлювання на адресу правоохоронних органів. Вона уточнила, що негативні слова говорила виключно про поліцію Дубая.
Так, учасниця скандальної зйомки записала відповідне stories на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Друзі, пояснюю за свій базар. Вчорашні висловлювання про поліцію стосувалися тільки поліції Дубая, оскільки нас весь цей час тримали в жахливих умовах", – сказала вона.
Нагадаємо, що в попередньому ролику дівчина заявила, що "відкинулася" і подякувала всім, хто за неї переживав.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше модель, яка була заарештована поліцією за голу фотосесію в Дубаї, вийшла на зв'язок з підписниками в соцмережах. Дівчина показала ролик із зустрічі зі своїм другом. На ньому вона пожартувала, що зробить собі татуювання з написом "одна ходка".
Літак з Дубая з українськими натурницями прибув в ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль". Одна з дівчат – візажістка Катерина Кащенко – назвала мету їхньої скандальної фотосесії в ОАЕ.