Участница "голой" фотосессии в Дубае объяснила резкие высказывания в адрес полиции
Украинка, которая ранее была арестована полицией за голую фотосессию в Эмиратах, объяснила подписчикам свои резкие высказывания в адрес правоохранительных органов. Она уточнила, что негативные слова говорила исключительно о полиции Дубая.
Так, участница скандальной съемки записала соответствующее stories на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
"Ребята, поясняю за свой базар. Вчерашние высказывания о полиции касались только полиции Дубая, поскольку нас все это время держали в ужасных условиях", – сказала она.
Напомним, что в предыдущем ролике девушка заявила, что "откинулась" и поблагодарила всех, кто за нее переживал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее модель, которая была арестована полицией за голую фотосессию в Дубае, вышла на связь с подписчиками в соцсетях. Девушка показала ролик со встречи со своим другом. На нем она пошутила, что сделает себе татуировку с надписью "одна ходка".
Самолет из Дубая с украинскими натурщицами прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.