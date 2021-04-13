Участница "голой" фотосессии в Дубае объяснила резкие высказывания в адрес полиции

Украинка, которая ранее была арестована полицией за голую фотосессию в Эмиратах, объяснила подписчикам свои резкие высказывания в адрес правоохранительных органов. Она уточнила, что негативные слова говорила исключительно о полиции Дубая.

Так, участница скандальной съемки записала соответствующее stories на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Ребята, поясняю за свой базар. Вчерашние высказывания о полиции касались только полиции Дубая, поскольку нас все это время держали в ужасных условиях", – сказала она.

Напомним, что в предыдущем ролике девушка заявила, что "откинулась" и поблагодарила всех, кто за нее переживал.

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Как сообщал OBOZREVATEL: