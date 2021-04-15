Учасниці голої фотосесії розповіли, як росіянки уникли СІЗО і полетіли з ОАЕ

Українки, яких раніше затримали за голу фотосесію в Дубаї, розповіли, що росіянки не сиділи з ними в СІЗО. Вони не прийшли на допит, тому благополучно полетіли додому.

Такими подробицями моделі поділилися в прямому ефірі, який провели на сторінці в Instagram. За словами дівчат, якби вони були розумніші, то зробили б так само.

"Може, якби ми були теж такими розумними, то не було б усього того, що з нами сталося. Молодці, дівчатка", – заявили вони.

Моделі додали, що росіянки покинули ОАЕ 3 квітня. У іншої ж частини дівчат були квитки на 5 число, але вони не змогли полетіти.

"У тих, кого були квитки на 3 квітня – звалили собі. У них все добре. Вони не бачили дубайського СІЗО і за хліб не билися", – підсумували українки.

Раніше одна з учасниць скандальної фотосесії в Дубаї, 23-річна українка Ірина Сотуленко, заявляла, що моделей змусили позувати голими на балконі висотки. В іншому випадку їм погрожували не заплатити за роботу.

До речі, Ірина та деякі інші моделі все ще перебувають під вартою в ОАЕ. Очікувалося, що 13 квітня вони разом з іншими дівчатами будуть депортовані назад в Україну, але поки від них немає ніяких звісток.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

Пізніше з'ясувалося, що організатором скандальної зйомки був Віталій Гречин. Він служив в американській армії, а в колах українського бомонду відомий своєю пристрастю до великої кількості жінок.