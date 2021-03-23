У Беверлі-Гіллз продають будинок по сусідству з Брітні Спірс за $7,5 млн: як він виглядає

Юля Ухіна Люди 17:25, 23.03.2021 Оновлено: 17:39, 23.03.2021

Американська тенісистка Серена Вільямс продає свій будинок у Беверлі-Гіллз (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія) за $7,5 млн. Будівля розташована в тому ж кварталі, що й маєток співачки Брітні Спірс.

Про це повідомляє видання People. За словами інсайдерів, триповерховий будинок спортсменки виконано в іспанському стилі. Він має загальну площу 557 квадратних метрів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Беверлі-Гіллз продають будинок по сусідству з Брітні Спірс
PEOPLE/ COURTESY GREGORY PIECHOTA, AMIT LALJI, ALEXIS FLORES

У будинку є кілька віталень із камінами, простора відкрита кухня, яка виходить на веранду і на задній двір із басейном, п'ять спалень, дві гардеробні і сім ванних кімнат.

Розкішна вітальня в будинку Вільямс
PEOPLE/ COURTESY GREGORY PIECHOTA, AMIT LALJI, ALEXIS FLORES
Обідня зона в будинку Вільямс
PEOPLE/ COURTESY GREGORY PIECHOTA, AMIT LALJI, ALEXIS FLORES
Простора відкрита кухня в будинку Вільямс
PEOPLE/ COURTESY GREGORY PIECHOTA, AMIT LALJI, ALEXIS FLORES
Ванна кімната в будинку Вільямс
PEOPLE/ COURTESY GREGORY PIECHOTA, AMIT LALJI, ALEXIS FLORES
Кімната для відпочинку в будинку Вільямс
PEOPLE/ COURTESY GREGORY PIECHOTA, AMIT LALJI, ALEXIS FLORES
Басейн біля будинку Вільямс
PEOPLE/ COURTESY GREGORY PIECHOTA, AMIT LALJI, ALEXIS FLORES

Також у розкішному особняку є тренажерний зал, а також розважальний зал із баром і винним погребом.

Розважальний зал із баром і винним погребом у будинку Вільямс
PEOPLE/ COURTESY GREGORY PIECHOTA, AMIT LALJI, ALEXIS FLORES
Кімната в будинку Вільямс
PEOPLE/ COURTESY GREGORY PIECHOTA, AMIT LALJI, ALEXIS FLORES

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