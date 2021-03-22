Топ-7 дочок, які неймовірно схожі на зіркових мам

Діти зірок дорослішають на очах громадськості, тому за їхніми успіхами цікаво спостерігати: чи зможуть вони повторити долю своїх батьків або виберуть інший життєвий шлях. Ще більший інтерес виникає, коли ці діти – просто точна копія знаменитих на весь світ мам і тат.

Наприклад, якби не родимка над лівою губою, багато хто не зміг би відрізнити юну модель Каю Ґербер від її знаменитої мами, супермоделі Сінді Кроуфорд. І таких прикладів багато. OBOZREVATEL вирішив показати сім зіркових дочок, які мов дві краплі води схожі на своїх мам.

1. Ванесса Параді і Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз Депп дебютувала в світі моди в 16 років і відразу увійшла до числа улюблениць Карла Лагерфельда. Зараз вона ходить подіумом на наймодніших показах і захоплює шанувальників тим, що дуже схожа на свою матір Ванессу Параді в молодості. Цікаво, що гаряча вдача юної дівчини також перейшла до неї від мами. Лілі-Роуз уже не раз викликала скандал провокаційною поведінкою.

Лілі-Роуз Депп – точна копія знаменитої мами

2. Сінді Кроуфорд і Кая Ґербер

55-річна Сінді Кроуфорд і її 19-річна дочка Кая Ґербер зараз мають вигляд майже близнючок. Крім того, дочка відомої супермоделі пішла слідами матері та вже стала помітною представницею агентства IMG Models. Ще трохи, і Кая стане найпопулярнішою моделлю свого часу.

"Я дивлюся на Каю і не можу позбутися думки: у тебе така ж шкіра, яка була в мене раніше. У тебе мої ноги і волосся", – говорить Сінді Кроуфорд про свою дочку.

Кая Гербер – одне обличчя з Сінді Кроуфорд

3. Різ Візерспун та Ава Філліпс

Актриса Різ Візерспун і її дочка Ава Філліпс схожі настільки, що іноді шанувальники не можуть зрозуміти, хто де з них на фото. Крім того, Ава успішно копіює стиль Різ, що робить парочку бажаною мішенню для вуличних фотографів, коли ці двоє вирушають разом на шопінг. Також шанувальники сподіваються, що юна красуня зніметься в продовженні легендарної "Блондинки в законі".

"Насправді вона набагато крутіша за мене. Вона дуже просунута, добре тямить у моді і має дивовижне чуття власного стилю", – розповідає Різ про свою дочку.

Ава Філліпс має дивовижне чуття стилю

4. Кім Бейсінгер і Айрленд Болдвін

Дочка однієї з найяскравіших голлівудських пар 90-х, Алека Болдвіна та Кім Бейсінгер, не могла не перейняти красу батьків. Але схожість із матір'ю почали помічати, коли дівчинка досягла підліткового віку. Мрія дитинства Айрленд – стати моделлю – здійснилася у 2013 році, коли вона підписала контракт із модельним агентством Нью-Йорка IMG Models. Відтоді дочка Бейсінгер почала активно зніматися для модних журналів і реклами одягу.

Айрленд Болдвін з дитинства мріяла стати моделлю

5. Міла Йовович і Евер Габо Андерсон

13-річна Евер разюче схожа на маму, що особливо впадає в очі на знімках, де вони разом. Крім того, дочка Міли Йовович вирішила піти стопами зіркової матері й уже в такому юному віці почала будувати кар'єру в шоу-бізнесі. Вона регулярно бере участь у фотосесіях для глянцю, вчиться співати та навіть знімається в фільмах. Так, Евер стала героїнею блокбастера компанії Marvel "Чорна вдова", прем'єру якого цієї весни покажуть у кінотеатрах. Дочка Йовович зіграла головну героїню в дитинстві.

Дочка Міли Йовович стала героїнею блокбастера від Marvel

6. Кім Кардаш'ян і Норт Вест

Старша 7-річна дочка Норт Вест повільно, але впевнено наступає Кім на п'яти. У житті Норт більше схожа на батька Каньє, але коли повторює стиль Кардаш'ян, то буквально стає мініверсією своєї матері.

Норт Вест повторює стиль Кардаш'ян

7. Ума Турман і Мая Гоук

Найдивовижніша схожість в актрис Уми Турман і її дочки Маї Гоук. Річ у тому, що вони не просто схожі зовні, але їхні голоси також майже однаково звучать. Зараз Мая не тільки співає в гурті, але і знімається у фільмах і серіалах. Так, одну з найпомітніших своїх ролей Гоук зіграла в проєкті "Дивні дива".

В Уми Турман і її дочки навіть однакові голоси

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