Как выглядят популярные секс-символы 90-х. Фото тогда и сейчас

90-е – это время, когда плакаты с актерами популярных сериалов украшали стены практически каждой квартиры. Признанными секс-символами считались Чак Норрис из "Крутого Уокера", Иан Зиринг из "Беверли Хиллс 90210" и много других звезд из громких шоу того времени.

За 30 лет некоторые из этих парней лишились своей привлекательности, а кое-кто, наоборот, сбрил "модные" тогда усики и подкачался. Как они изменились за это время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Иан Зиринг

От Стива Сандерса из молодежного сериала "Беверли Хиллс 90210" сходили без ума буквально все: и актрисы, и зрительницы. Однако, с годами популярность актера угасла, он мелькал в кино, играя второстепенные роли. При этом, годы оказались к лицу Зирингу: актер избавился от кучеряшек и перестал носить шелковые рубашки кричащих цветов.

Эй Мартинес

Мексиканец Круз Кастильо из "Санта-Барбары" заставлял сотни женских сердец биться чаще, когда появлялся на экране. Мечтой многих зрительниц "Санта-Барбары" было оказаться на месте Иден Кэпвелл, в которую был влюблен Кастильо. Сейчас Эй Мартинес заметно постарел и уже мало походит на секс-символа 90-х.

Чак Норрис

Сейчас знаменитому актеру, который прославился благодаря роли Корделла Уокера, уже 81 год, а вот в 90-е он воплощал образ настоящего техасского рейнджера. Поэтому боевики с его участием с радостью смотрели женщины по всему миру.

Филипп Вассер

Кучерявый ударник Жозе в жилетке с косой до пояса в сериале "Элен и ребята" также считался одним из самых красивых мужчин того времени. Сейчас он постригся и стал выглядеть намного мужественнее.

Андрес Гарсия

Свою изюминку Андрес Гарсия за все эти 30 лет не убрал, хотя и давно ушел из кино. После своей легендарной роли в сериале "Никто, кроме тебя" он устроился на работу телохранителем. А 20 лет назад Гарсиа провел несколько месяцев в тюрьме по обвинению в наркоторговле (позже актера оправдали). Когда Андрес вышел на свободу, то еще долгое время скрывался от мафии.

Факундо Арана

Факундо Арана, он же Иво (Чучи) из "Дикого ангела" до сих пор в рядах действующих секс-символов. Но забавно сейчас смотреть на его хвостик, который к 60-й серии достал даже Наталью Орейро. Сценаристы дописали сценарий и включили в сериал эпизод с отрезанием хвоста.

Джеймс Марстерс

Спайк из молодежного сериала "Баффи – истребительница вампиров" в 90-е был настолько же популярен, сколько сейчас Деймон Сальваторе из "Дневников вампиров" или Эдвард Каллен из "Сумерек". Спайк соблазнил Баффи точеными скулами и взглядом исподлобья, а также добрую половину зрительниц сериала.

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