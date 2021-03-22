Топ-7 дочерей, которые невероятно похожи на звездных мам

Дети звезд взрослеют на глазах общественности, поэтому за их успехами интересно наблюдать: смогут ли они повторить судьбу своих родителей или выберут другой жизненный путь. Еще больший интерес возникает, когда эти дети – просто точная копия знаменитых на весь мир мам и пап.

Например, если бы не родинка над левой губой, многие не смогли бы отличить юную модель Кайю Гербер от ее знаменитой мамы, супермодели Синди Кроуфорд. И таких примеров много. OBOZREVATEL решил показать семь звездных дочерей, которые как две капли воды похожи на своих мам.

1. Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп дебютировала в мире моды в 16 лет и сразу вошла в число любимиц Карла Лагерфельда. Сейчас она ходит по подиуму на самых модных показах и восхищает поклонников тем, что очень похожа на свою мать Ванессу Паради в молодости. Любопытно, что горячий нрав юной девушки также перешел к ней от мамы. Лили-Роуз уже не раз оскандалилась провокационным поведением.

Лили-Роуз Депп – точная копия знаменитой мамы

2. Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

55-летняя Синди Кроуфорд и ее 19-летняя дочь Кайя Гербер сейчас выглядят практически как близнецы. Кроме того, дочь известной супермодели пошла по стопам матери и уже стала заметной представительницей агентства IMG Models. Еще немного и Кайя станет самой востребованной моделью своего времени.

"Я смотрю на Кайю и не могу отделаться от мысли: у тебя такая же кожа, какая была у меня раньше. У тебя мои ноги и волосы", – говорит Синди Кроуфорд о своей дочери.

Кайя Гербер – одно лицо с Синди Кроуфорд

3. Риз Уизерспун и Ава Филлипс

Актриса Риз Уизерспун и ее дочь Ава Филлипс похожи настолько, что иногда поклонники не могут понять, кто где из них на фото. Кроме того, Ава успешно копирует стиль Риз, что делает парочку желанной мишенью для уличных фотографов, когда эти двое отправляются вместе на шопинг. Также поклонники надеются, что юная красотка снимется в продолжении легендарной "Блондинки в законе".

"На самом деле она намного круче меня. Она очень продвинутая, хорошо разбирается в моде и имеет удивительное чувство собственного стиля", – рассказывает Риз о своей дочери.

Ава Филлипс имеет удивительное чувство стиля

4. Ким Бейсингер и Айрлэнд Болдуин

Дочь одной из самых ярких голливудских пар 90-х, Алека Болдуина и Ким Бейсингер, не могла не перенять красоту родителей. Но сходство с матерью начали замечать, когда девочка достигла подросткового возраста. Мечта детства Айрленд – стать моделью – осуществилась в 2013 году, когда она подписала контракт с модельным агентством Нью-Йорка IMG Models. С этого момента дочь Бейсингер начала активно сниматься для модных журналов и рекламы одежды.

Айрлэнд Болдуин с детства мечтала стать моделью

5. Мила Йовович и Эвер Габо Андерсон

13-летняя Эвер поразительно похожа на маму, что особенно бросается в глаза на снимках, где они вместе. Кроме того, дочь Милы Йовович решила пойти по стопам звездой матери и уже в таком юном возрасте начала строить карьеру в шоу-бизнесе. Она регулярно участвует в фотосессиях для глянца, учится петь и даже снимается в фильмах. Так, Эвер стала героиней блокбастера компании Marvel "Черная вдова", премьеру которого этой весной покажут в кинотеатрах. Дочь Йовович сыграла главную героиню в детстве.

Дочь Милы Йовович стала героиней блокбастера от Marvel

6. Ким Кардашьян и Норт Уэст

Старшая 7-летняя дочь Норт Уэст медленно, но верно наступает Ким на пятки. В жизни Норт больше похожа на отца Канье, но когда повторяет стиль Кардашьян, то буквально становится мини-версией своей матери.

Норт Уэст повторяет стиль Кардашьян

7. Ума Турман и Майя Хоук

Самое удивительное сходство у актрис Умы Турман и ее дочери Майи Хоук. Дело в том, что они не просто похожи внешне, но их голоса также практически одинаково звучат. Сейчас Майя не только поет в группе, но и снимается в фильмах и сериалах. Так, одну из самых своих заметных ролей Хоук сыграла в проекте "Очень странные дела".

У Умы Турман и ее дочери даже одинаковые голоса

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