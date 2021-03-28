Тодоренко показала нову зачіску і відповіла щодо розлучення

Українська телеведуча і співачка, яка проживає в Росії, Регіна Тодоренко постала перед шанувальниками у новому образі – вона змінила зачіску.

Відповідні фото зірка опублікувала в своєму Instagram, поділившись подробицями особистого життя.

На знімках видно зміни в зачісці Тодоренко – вона відрізала понад 30 см волосся і зробила чубчик. У пості вона пояснила причину свого перевтілення, зазначивши, що не змінює свій сімейний статус.

"Ні, я не розлучаюся. Чому ж зважилася на такі кардинальні зміни??? Є одна єдина причина – набридла сталість і одноманітність, а я хочу змін!" – написала Тодоренко.

Шанувальники в коментарях оцінили зміни в зовнішності співачки, зазначивши, що вони їй личать. "Офігенно!!! Мені дуже подобається!!", "Тобі дуже класно", "Вогонь, Регіно Петрівно!!!", "Круто", – написали вони.

Нагадаємо, напередодні Тодоренко перед камерою самостійно постригла собі волосся – під час відпочинку в Дубаї ведучій захотілося кардинально змінити імідж і вона вирушила в перукарню. Зірка зізналася, що для неї це справжній подвиг.

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