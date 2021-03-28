Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода

Украинская телеведущая и певица, которая проживает в России, Регина Тодоренко предстала перед поклонниками в новом образе – она изменила прическу.

Соответствующие фото звезда опубликовала в своем Instagram, поделившись подробностями личной жизни.

На снимках видны изменения в прическе Тодоренко – она отрезала более 30 см волос и сделала челку. В посте она объяснила причину своего перевоплощения, отметив, что не меняет свой семейный статус.

"Нет, я не развожусь. Почему же решилась на столь кардинальные перемены??? Есть одна единственная причина – надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен!" – написала Тодоренко.

Поклонники в комментариях оценили изменения во внешности певицы, отметив что они ей к лицу. "Офигенно!!! Мне очень нравится!!", "Тебе очень классно", "Огонь, Регина Петровна!!!", "Круто", – написали они.

Напомним, накануне Тодоренко перед камерой самостоятельно постригла себе волосы – во время отдыха в Дубае ведущей захотелось кардинально сменить имидж и она отправилась в парикмахерскую. Звезда призналась, что для нее это настоящий подвиг.

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