Тина Кароль трогательно исполнила известный хит с участницей 'Голосу країни-11'

В воскресенье, 28 марта, в десятом выпуске шоу "Голос країни-11" на легендарную сцену вышла украинская певица Тина Кароль, которая спела с участницей Дилярой Дидаркизы свою популярную песню "Ноченька".

Подняться к девушке артистку попросили другие звездные судьи. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Диляра решила удивить нежным исполнением хита Кароль и ей это удалось. После трогательного выступления Надя Дорофеева попросила знаменитость спеть на бис эту композицию вместе с участницей.

В результате украинская исполнительница с удовольствием согласилась, и зрители остались в восторге от пения. Наставник Диляры Олег Винник принял решение отдать место в кресле девушке вместо Анны Шерри.

Ранее в десятом выпуске шоу "Голос країни-11" на сцене неожиданно появилась певица Евгения Власова, которая спела с участницей Викторией Брехар свою легендарную песню "О тебе".

Также супруг актрисы Ольги Сумской Виталий Борисюк исполнил на легендарной сцене песню "Phantom of the opera" и в результате покинул проект.

Напомним, победитель одиннадцатого сезона "Голосу країни" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

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