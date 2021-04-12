Стало відомо про самопочуття Єлизавети II після смерті Філіпа

Анна Прийма Люди 10:55, 12.04.2021 Оновлено: 11:00, 12.04.2021

Королева Великобританії Єлизавета II переносить втрату принца Філіпа важче, ніж всі інші члени сім'ї.

Про це розповів син королівського подружжя, герцог Йоркський Ендрю після відвідування служби в каплиці Всіх Святих у Віндзорському парку, передає BBC.

"Королева, як і слід було очікувати, неймовірно стійка людина. Смерть залишила величезну порожнечу в її житті, але ми, родина, ті, хто поруч, збираємося навколо, щоб переконати, що ми тут для її підтримки", – зазначив він.

Ендрю дуже тепло відгукнувся про покійного батька і назвав його "прабатьком нації". Він зазначив, що до принца Філіпа завжди можна було звернутися за порадою і підтримкою.

Крім того, молодший син Єлизавети II і принца Філіпа граф Уессекський Едвард розповів, що королівська сім'я була зворушена реакцією по всьому світу на смерть герцога Единбурзького.

"Як би ми не намагалися підготувати себе до чогось подібного, це все одно стало жахливим потрясінням. Ми як і раніше не можемо звикнути до цього дуже сумним фактом. Однак я повинен сказати, що ми отримали неймовірні повідомлення від людей по всьому світу про тому, як багато він означав для них. Ми високо цінуємо таку реакцію", – підкреслив він.

Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Його поховають в саду Фрогмор на території Віндзорського замку. У Британії оголосили національну жалобу – королівська сім'я у жалобі 30 днів.

Останнє фото принца Філіпа і королеви Єлизавети ll.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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