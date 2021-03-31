Солісти 5'nizza відверто розповіли, чому стався розкол у гурті

Український музикант Андрій Запорожець розповів, що гурт 5'nizza у 2007 році розпався через те, що він запропонував своєму колезі Сергію Бабкіну додати в колектив ще кілька інструментів.

За словами самого Бабкіна, він почав помічати за собою свою непотрібність. Про це артист заявив в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Після розколу гурту Запорожець і Бабкін почали займатися сольною кар'єрою і навіть не думали возз'єднуватися, але все ж таки знову повернути легендарний дует на сцену вирішили концертні директори чоловіків.

У підсумку після 12 років паузи гурт 5'nizza випустив третій і останній альбом. За словами знаменитостей, зараз вони більше займаються власними проєктами.

5'nizza – український музичний дует із міста Харкова, який виконує пісні у стилі хіп-хоп, реггі та фанк, що існував з 2000 по 2007 роки, а також із 2015 року.

За роки свого існування колектив записав три повноформатні студійні альбоми.

4 березня 2015 року гурт оголосив про об'єднання і анонсував кілька концертів у Росії, Білорусії, США та Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: