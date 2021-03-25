Шоу "Холостяк-11": де дивитися четвертий випуск онлайн
У п'ятницю, 26 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ покажуть четвертий випуск романтичного реаліті "Холостяк 11". Головний герой Михайло Залівако об'єднав два будинки, і на початку тижня деякі учасниці опиняться на чужій території.
Поки одні дівчата будуть з'ясовувати між собою стосунки, інші вирушать з Холостяком на бал. Вони приміряють розкішні образи, станцюють вальс з головним героєм й вивчать головні правила поведінки на вечірці. OBOZREVATEL буде стежити за подіями на шоу і розповідати всі подробиці (щоб подивитися відеоанонс, доскрольте до кінця сторінки).
До речі, фаворитка головного героя Юлія Бельченко ("Зайка") почне фліртувати на вечірці з іншим чоловіком. Як на це відреагує сам Михайло – стане відомо вже в цю п'ятницю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
порноактриса Адель з "Холостяка 11" назвала запоруку міцних стосунків. Вона зізналася, що для неї запорука щасливих стосунків – відкритість і чесність.
Мішина поділилася враженнями від "Холостяк 11" і висловилася про учасниць проекту. Вона зізналася, що деякі дівчата поводяться нешанобливо до себе, без цінності. Також артистку обурив і той момент, що між учасницями існує "неприкрите, грубе хамство.