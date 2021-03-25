Шоу "Холостяк-11": где смотреть четвертый выпуск онлайн
В пятницу, 26 марта, в 19:00 на телеканале СТБ покажут четвертый выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако объединил два дома, и в начале недели некоторые участницы окажутся на чужой территории.
Пока одни девушки будут выяснять между собой отношения, другие отправятся с Холостяком на бал. Они примеряют роскошные образы, станцуют вальс с главным героем и выучат главные правила поведения на вечеринке. OBOZREVATEL будет следить за событиями на шоу и рассказывать все подробности (чтобы посмотреть видеоанонс, проскролльте до конца страницы).
К слову, фаворитка главного героя Юлия Бельченко ("Зайка") начнет флиртовать на вечеринке с другим мужчиной. Как на это отреагирует сам Михаил – станет известно уже в эту пятницу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
порноактриса Адель из "Холостяка 11" назвала залог крепких отношений. Она призналась, что для нее залог счастливых отношений – открытость и честность.
Мишина поделилась впечатлениями от "Холостяк 11" и высказалась об участницах проекта. Она призналась, что некоторые девушки ведут себя неуважительно к себе, без ценности. Также артистку возмутил и тот момент, что между участницами существует "неприкрытое, грубое хамство".