Учасницю "Холостяка" запідозрили в ескорті: розкрилися факти

У четвертому випуску реаліті "Холостяк-11" головний герой Михайло Заливако запросив на групове побачення учасниць, серед яких була Анна Гузєєва. Під час зустрічі він дізнався про те, що 22-річна дівчина нібито займалася ескортом у минулому.

Такою інформацією з "холостяком" поділився його друг Сергій, якого він запросив на проєкт поспілкуватися з учасницями й потім поділитися своїми враженнями про них. Чоловік також показав Заливаку посилання ескорт-агентств, де фігурує Анна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"З Анею було все неоднозначно. Називала дивні досягнення студентських олімпіад. Говорила про IT, про свої збірки віршів. Тому мені стало цікаво, що це за людина. Я забив її ім'я в інтернет... ти в курсі цього факту?" – показав посилання Сергій.

Михайло взяв час на те, щоб подумати і не став відразу відправляти дівчину додому. В кінці тижня Заливако запросив всіх учасниць на грандіозний бал. Під час нього Аня фліртувала з гостями-чоловіками, тому на церемонії троянд "холостяк" попрощався з нею.

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