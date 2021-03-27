"Холостяк 11" на СТБ: хто покинув шоу в четвертому випуску
У п'ятницю, 26 березня, на телеканалі СТБ показали четвертий випуск романтичного реаліті "Холостяк 11". Головний герой Михайло Заливако попрощався відразу з двома учасницями: Анною Гузєєвою та Вікторією Завгородньою.
Так, він побував з однією з них на груповому побаченні, а також учасниці потрапили на справжній бал. Але були моменти, коли красуні розчарували Михайла (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Першою у 4 випуску "Холостяка" додому вирушила Аня. Під час групового побачення дівчина проявила ініціативу і поцілувала Михайла, проте після цього дуже люб'язно спілкувалася з його другом Сергієм і цікавилася його життям. Ба більше, товариш Заливака показав сайти, на яких була вказана інформація про сумнівне минуле учасниці: що вона нібито займалася ескортом.
На балу Аня також фліртувала з гостями-чоловіками. Тому на церемонії троянд "холостяк" попрощався з нею.
Другою учасницею, яка покинула проєкт, була Вікторія. Під час особистого спілкування з Михайлом дівчина не змогла відкритися і показати своє справжнє обличчя, бути щирою. "Холостяк" зазначив, що прагне будувати стосунки з дівчиною, яка не ховається за якоюсь маскою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в третьому випуску романтичного реаліті "Холостяк" Михайло Заливако відправив додому вісім дівчат, а також запропонував учасницям з'їхатися в один будинок.
учасниця "Холостяка 11" пішла з проєкту через несподівану правду. Михайло попрощався з учасницею Христиною Пустовар, заявивши, що їй потрібно навчитися самостійно приймати рішення і зрозуміти, чого вона хоче від життя.
Порноактриса Адель покинула "Холостяк 11" і назвала причину. Вона пояснила це рішення тим, що їй важко перебувати в незвичних для себе умовах.