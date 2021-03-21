Російський 'Холостяк' з українським ведучим після скандалу повертається в ефір

Російський репер Тіматі, який раніше оголосив про закриття проєкту "Холостяк" з його участю, заявив, що вирішив повернути шоу назад. За словами головного героя реаліті, друга серія вийде вже у неділю, 21 березня.

Знаменитість також перепросив за те, що зачепив почуття тих, хто "дивився, вболівав і підтримував його з першого випуску". Відповідний пост Тіматі опублікував на сторінці в Instagram.

"Вас виявилося в кілька мільйонів разів більше за всіх тих, хто обурювався. Тому я повертаю шоу назад в ефір! "Подвійний Холостяк" – подвійний удар! Ютуб повернув, перша серія на місці, друга буде вже ввечері", – написав репер.

Крім того, російський "холостяк" звернувся у жартівливій формі до дівчат-феміністок.

"Цілуємо міцно феміністок, не хвилюйтеся ви так, боротися за нас ніхто не буде! Фінал і так вже розгадали, я там дарую троянду Єгорці", – додав Тіматі.

Нагадаємо, український шоумен, учасник реаліті "Холостяк-9" Микита Добринін став ведучим нового сезону російського "Холостяка" з репером Тіматі. У мережі через це розгорівся скандал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина Микити Добриніна Даша Квіткова відреагувала на критику користувачів у мережі через зйомки чоловіка в російському "Холостяку". За її словами, вона дуже пишається своїм чоловіком, назвавши його "найкращим ведучим".