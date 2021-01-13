Помер зірка фільму 'Сволота' Денис Карасьов

У вівторок, 12 січня, у віці 57 років помер популярний російський актор театру і кіно Денис Карасьов. Йому стало зле у власній квартирі в Москві.

За попередньою інформацією, причина смерті – серцева недостатність. Про трагедію повідомив "РЕН ТВ".

Радянський і російський актор театру і кіно.

З 1985 року – актор театру імені Маяковського.

У кіно почав зніматися з 1989 року. Першу помітну роль зіграв у фільмі "Катька і Шиз".

Зіграв у кінострічках більш ніж 50 ролей.

Завдяки його фактурі (зріст під 2 метри, розвинена пластика, "убивчий" погляд) актора нерідко запрошували на ролі холоднокровних убивць або одиноких месників.

З 2004 року Карасьов пробував себе як режисер.

Також він відомий своїми ролями в таких фільмах, як "Сволота", "Адмірал", "Ми з майбутнього 2" і багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у віці 62 років помер соліст культового гурту "Вихід" Сергій Селюнін, відомий як СіЛя.