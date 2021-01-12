Помер лідер рок-гурту 'Вихід' Сергій Селюнін

У понеділок, 11 січня, у віці 62 років помер соліст культового гурту "Вихід" Сергій Селюнін, відомий як СіЛя. Причина поки невідома.

Про трагедію повідомив арт-директор клубу "Археологія" Микола Ноздрьов. За його словами, це не пов'язано з коронавірусом, але смерть настала несподівано, пише "Наше радіо".

Рок-музикант, автор і виконавець пісень, лідер гурту "Вихід".

Почав складати пісні в кінці 1970-х років, будучи студентом.

Був пов'язаний з декількома студентськими рок-гуртами ("Архіваріуси", "БКА", "Гулівер").

У березні 1982 на сцені Ленінградського рок-клубу відбувся дебют гурту "Вихід" в одному концерті з "Кіно" і "Дивними іграми".

Влітку того ж року був записаний перший магнітофонний альбом "Брат Ісайя".

Співпрацював з музикантами "Акваріума".

Гурт "Вихід" – радянський і російський гурт, єдиним постійним учасником якої був її автор і лідер Сергій Селюнін. Гурт грав російський рок без чітких стилістичних рамок, а одні і ті ж пісні звучали щоразу по-різному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 96-річна мати британського підприємця, мільярдера Річарда Бренсона Єва померла після зараження коронавірусною інфекцією.