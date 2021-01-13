Умер звезда фильма "Сволочи" Денис Карасев

София Ковнир
София Ковнир
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Умер звезда фильма 'Сволочи' Денис Карасев

Во вторник, 12 января, в возрасте 57 лет скончался популярный российский актер театра и кино Денис Карасев. Ему стало плохо в собственной квартире в Москве.

По предварительной информации, причина смерти – сердечная недостаточность. О трагедии сообщил "РЕН ТВ".

Что известно о Денисе Карасеве

  • Советский и российский актер театра и кино.

  • С 1985 года – актер театра имени Маяковского.

  • В кино начал сниматься с 1989 года. Первую заметную роль сыграл в фильме "Катька и Шиз".

  • Сыграл в кинолентах более 50 ролей.

  • Благодаря его фактуре (рост под 2 метра, развитая пластика, "убийственный" взгляд) актера нередко приглашали на роли хладнокровных убийц либо одиноких мстителей.

В возрасте 57 лет скончался российский актер Денис Карасев

  • С 2004 года Карасев пробовал себя в качестве режиссера.

  • Также он известен своими ролями в таких фильмах как "Сволочи", "Адмирал", "Мы из будущего 2" и многих других.

57-летний актер Денис Карасев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 62 лет скончался солист культовой группы "Выход" Сергей Селюнин, известный как СиЛя.

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