Умер звезда фильма 'Сволочи' Денис Карасев

Во вторник, 12 января, в возрасте 57 лет скончался популярный российский актер театра и кино Денис Карасев. Ему стало плохо в собственной квартире в Москве.

По предварительной информации, причина смерти – сердечная недостаточность. О трагедии сообщил "РЕН ТВ".

Советский и российский актер театра и кино.

С 1985 года – актер театра имени Маяковского.

В кино начал сниматься с 1989 года. Первую заметную роль сыграл в фильме "Катька и Шиз".

Сыграл в кинолентах более 50 ролей.

Благодаря его фактуре (рост под 2 метра, развитая пластика, "убийственный" взгляд) актера нередко приглашали на роли хладнокровных убийц либо одиноких мстителей.

С 2004 года Карасев пробовал себя в качестве режиссера.

Также он известен своими ролями в таких фильмах как "Сволочи", "Адмирал", "Мы из будущего 2" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 62 лет скончался солист культовой группы "Выход" Сергей Селюнин, известный как СиЛя.